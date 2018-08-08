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الخارجية الروسية تصف الناتو بـ "عديم الجدوى"

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الخارجية الروسية تصف الناتو بـ
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية
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وصفت الخارجية الروسية حلف الشمال الأطلسي بـ"عديم الجدوى" بعد حادث إطلاق صاروخ "جو – جو" من طائرة مقاتلة إسبانية في المجال الجوي لإستونيا، عن طريق الخطأ، الثلاثاء.

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وعلقت الخارجية الروسية عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء، على الحادث وكتبت: "لقد قلنا إن حلف الناتو العسكري عديم الجدوى". وأرفقت المنشورة بالهاشتاغ الساخر: "الخارجية الروسية قد علمت بذلك".

وكانت القوات المسلحة الإستونية قد أفادت بإطلاق طائرة مقاتلة من نوع Eurofighter تابعة للقوات المسلحة الإسبانيةأثناء تنفيذها طلعات تدريبية فوق إستونيا، بالخطأ صاروخ "جو - جو" من طراز AMRAAM (في الساعة 15:44 بتوقيت موسكو)، ورغم أن هذا الصاروخ مزوّد  بنظام التدمير الذاتي وبالتحكم عن بعد، لكنه حلق لبعض الوقت قبل أن يقطع مسافة نحو 40 كم ويسقط شمالي مدينة تارتو ثاني كبرى مدن إستونيا. 

وأكد الجيش الإستوني احتمال سقوط الصاروخ الذي يبلغ مداه 100 متر، في الأراضي الروسية، لو أنه انحرف عن مساره شرقا.

المصدر: RT + تاس

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