مقاتلة إسبانية تطلق صاروخا في إستونيا بشكل خاطئ

فتحت وزارة الدفاع الإسبانية تحقيقا في إطلاق صاروخ "جو – جو" من طائرة من نوع "يوروفايتر" تابعة للقوات الجوية الإسبانية في أجواء إستونيا.

وذكرت القوات المسلحة الإستونية أن الحادث وقع عصر اليوم الثلاثاء أثناء طلعات تدريبية لطائرات أوروبية فوق بلدة بانغودي الإستونية.

ولم تستبعد القوات الإستونية احتمال سقوط الصاروخ على الأرض، على الرغم من أنه مزود بنظام للتدمير الذاتي التلقائي وكان من المفترض أن ينفجر الصاروخ في الجو. ودعت السكان لإبلاغ القوات المسلحة في حال عثورهم على أجزاء الصاروخ.

وأعلنت البعثة العسكرية الإسبانية، التي تقوم طائراتها بمهام المراقبة في أجواء إستونيا تعليق كل التحليقات للمقاتلات الإسبانية في أعقاب الحادث، حتى معرفة أسبابه. ومن المقرر أن تتولى مهامها مقاتلات برتغالية مؤقتا.

يذكر أن طائرات تابعة للقوات الجوية لدول أوروبية تقوم بمهام المراقبة في أجواء دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) في إطار إجراءات حلف الناتو في المنطقة.

المصدر: تاس