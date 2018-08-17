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برلين: ميركل ستناقش حتما مع بوتين ملفي سوريا وأوكرانيا

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برلين: ميركل ستناقش حتما مع بوتين ملفي سوريا وأوكرانيا
Reuters
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قال الممثل الرسمي للحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن المستشارة أنغيلا ميركل، ستناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما غدا السبت، ملفي سوريا وأوكرانيا.

وأضاف زايبرت، في حديثه للصحفيين اليوم الجمعة: "يسر المستشارة، أن تستقبل الرئيس فلاديمير بوتين في حصن "ميزيبيرغ" يوم السبت. وسيجري خلال اللقاء بحث آفاق العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية".

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ووفقا له، سيناقش الزعيمان خلال اللقاء حتما، أوكرانيا وسوريا.

ورفض المتحدث الألماني توضيح المزيد عن القضايا التي ستخضع للبحث والمناقشة بين بوتين وميركل، واكتفى بالقول، إنها ستشمل "مجموعة واسعة من المواضيع".

المصدر: انترفاكس

 

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