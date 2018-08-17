بوتين سيبحث مع ميركل مشاريع مشتركة ضخمة على خلفية تهديد بلدان ثالثة

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس، فلاديمير بوتين، سيبحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تنفيذ مشاريع مشتركة رئيسية على خلفية تهديدات دول ثالثة لها.

وذكر بيسكوف، أن بوتين وميركل، سيبحثان أيضا خلال اللقاء في برلين يوم السبت 18 أغسطس، الوضع في سوريا وأوكرانيا وكذلك العلاقات الثنائية.

وأشار ممثل الكرملين، إلى أن بوتين وميركل سيدليان قبل اللقاء ببيان للصحفيين وبعد ذلك سيتوجهان إلى المباحثات.

وبرر بيسكوف، ذلك بأن المباحثات ستجري في النصف الثاني من يوم السبت وهي غير محددة من ناحية الوقت، ولذلك من الأفضل الإدلاء بالبيان قبلها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية:"إذا ظهرت ضرورة فسنقوم بإبلاغكم بالتفاصيل(عن نتائج لقاء بوتين وميركل)".

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وذكّر بيسكوف، بأن فلاديمير بوتين، وهو في طريقه إلى برلين، سيتوقف في فيينا في زيارة خاصة لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل. وأشار إلى أن الفعالية لن تجري في العاصمة النمساوية بل في مدينة أخرى.

المصدر: انترفاكس