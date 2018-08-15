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بوتين يحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية

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بوتين يحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية
AFP Hans Klaus TECHT / APA
وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل
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أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل يوم السبت 18 أغسطس.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس بوتين سيقوم بذلك في طريقه إلى برلين، حيث سيجري مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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صورة من الأرشيف الكرملين: بوتين يتوجه إلى برلين لإجراء مباحثات مع ميركل يوم 18 أغسطس

بدوره، ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن وزيرة الخارجية النمساوية دعت بوتين لحضور حفل زفافها أثناء زيارة الرئيس الروسي الأخيرة لفيينا.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف للوزيرة في ولاية شتايرمارك بجنوب النمسا يوم 18 أغسطس. ويقوم الرئيس بوتين في اليوم ذاته بزيارة ألمانيا، حيث من المتوقع أن يبحث التسوية السورية والأزمة الأوكرانية مع المستشارة الألمانية .

المصدر: تاس

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