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الكرملين: بوتين يتوجه إلى برلين لإجراء مباحثات مع ميركل يوم 18 أغسطس

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الكرملين: بوتين يتوجه إلى برلين لإجراء مباحثات مع ميركل يوم 18 أغسطس
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
صورة من الأرشيف
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أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال بيسكوف إن "بوتين سيكون في برلين يوم السبت 18 أغسطس".

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وكان بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس بوتين سيقوم بزيارة خارجية نهاية الأسبوع، دون أن يحدد البلد الذي سيزوره .

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أن المستشارة الألمانية ستستقبل الرئيس الروسي يوم 18 أغسطس الجاري، مضيفا أنه من المقرر أن يبحث الزعيمان "المسائل الحيوية للسياسة الدولية"، بما في ذلك التسوية السورية والوضع في شرق أوكرانيا، إضافة إلى موضوع الطاقة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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