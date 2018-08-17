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تشيلي تتلقى حزمة من البلاغات عن تفخيخ طائرات ركاب تشيلية وألمانية

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تشيلي تتلقى حزمة من البلاغات عن تفخيخ طائرات ركاب تشيلية وألمانية
Reuters
صورة ارشيفية
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تحقق الشرطة التشيلية في مزاعم وجود مواد متفجرة على متن 11 طائرة ركاب، وذكرت إذاعة BioBio التشيلية أن اثنتين من شركات الطيران الوطنية، تلقتا إنذارات بقنابل على متن 8 طائرات لهما.

وتؤكد السلطات، أنها فتشت عدة طائرات ولم تعثر على أي أثر لمواد متفجرة فيها، ويجري التحقيق على قدم وساق، لتحديد مصدر الإنذارات وهوية أصحابها.

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وأشارت السلطات، إلى أن كافة الطائرات المستهدفة بالبلاغات تابعة لشركتي الطيران Latam و Sky.

كما تبين أن البلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة بوينغ 753 تابعة لشركة الطيران الألمانية "كوندور"، كان كاذبا، حيث كانت الطائرة التي تحمل 281 راكبا في رحلة من مطار الغردقة المصري إلى دوسلدورف الألماني.

وأثناء تحليق الطائرة المذكورة، اتصل قائدها بمركز المراقبة الأرضي وأبلغه بوجود رسالة في أحد مراحيض الطائرة تشير إلى وجود قنبلة على متنها.

وطلب الطيار السماح له بالهبوط الاضطراري في أحد المطارات القريبة، وهبط بالطائرة في جزيرة كريت اليونانية.

وبعد خروج الركاب منها تم فحصها وكافة الأمتعة التي تحملها وتبين أن البلاغ كان أيضا كاذبا.

المصدر: نوفوستي

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