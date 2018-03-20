سقوط ضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية ماريلاند الأمريكية

أفادت قناة إن بي سي الأمريكية بسقوط عدد من الضحايا بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية ماريلاد جنوبي العاصمة واشنطن.

وأكد مكتب رئيس الشرطة المحلية في منطقة سانت ماري عبر تويتر وقوع الحادث في مدرسة غريت ميلز، داعيا ذوي الطلاب لتجنب إحضارهم إلى المدرسة.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) March 20, 2018

وقالت السلطات المحلية إنها احتوت الحادث، وإن الوضع تحت السيطرة، دون الإعلان عن عدد الضحايا، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط قتيل واحد على الأقل، ونقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى.

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8Xpic.twitter.com/2dJ05pghF6 — CNN (@CNN) March 20, 2018

وأفاد شهود عيان بوجود عدد كبير من سيارات الإسعاف في الموقع، ما يؤشر على احتمال سقوط عدد كبير من الضحايا.

ويأتي هذا الحادث بعد حوالي شهر من جريمة مروعة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا جنوب البلاد، عندما قام شاب مفصول من المدرسة، بإطلاق النار على الطلاب والمعلمين، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا.

المصدر: وكالات

متري سعيد