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سقوط ضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية ماريلاند الأمريكية

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سقوط ضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية ماريلاند الأمريكية
Fox News / GMHS
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أفادت قناة إن بي سي الأمريكية بسقوط عدد من الضحايا بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية ماريلاد جنوبي العاصمة واشنطن.

وأكد مكتب رئيس الشرطة المحلية في منطقة سانت ماري عبر تويتر وقوع الحادث في مدرسة غريت ميلز، داعيا ذوي الطلاب لتجنب إحضارهم إلى المدرسة.

وقالت السلطات المحلية إنها احتوت الحادث، وإن الوضع تحت السيطرة، دون الإعلان عن عدد الضحايا، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط قتيل واحد على الأقل، ونقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان بوجود عدد كبير من سيارات الإسعاف في الموقع، ما يؤشر على احتمال سقوط عدد كبير من الضحايا.

ويأتي هذا الحادث بعد حوالي شهر من جريمة مروعة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا جنوب البلاد، عندما قام شاب مفصول من المدرسة، بإطلاق النار على الطلاب والمعلمين، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا.

المصدر: وكالات

متري سعيد

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