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انهيار جسر بسبب سيلفي!

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انهيار جسر بسبب سيلفي!
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تسببت محاولة التقاط صورة "سيلفي" قام بها أحد السياح في الصين بانهيار جسر وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكر موقع South China Morning Post أن الحادث وقع على الجسر فوق تجمع مياه اصطناعي في مقاطعة خونان جنوبي الصين الوسطي، وتسبب السائح أثناء محاولة التقاط السيلفي بتعطيل حركة المرور في الجسر وحشر عددا من الناس وراءه، ما أدى إلى انهيار الجسر في مكان اتصال لوحين فيه.

وأسفر الحادث عن سقوط 10 سياح آخرين في المياه وإصابة 4 منهم بجروح.

scmp.com
انهيار جسر في مقاطعة خونان الصينية بسبب سيلفي

المصدر: South China Morning Post

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