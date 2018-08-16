الكشف عن لقاء سري بين ليبرمان ومبعوث قطري في قبرص

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة عن لقاء سري جمع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بمبعوث قطري في قبرص في يونيو الماضي بحثا خلاله الوضع في غزة وآفاق الهدنة بين إسرائيل و"حماس".

إقرأ المزيد

وفي تفاصيل اللقاء، قالت القناة إن ليبرمان اجتمع مع المبعوث القطري الخاص ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، يوم 22 يونيو في مطار نيقوسيا بقبرص.

وقالت القناة إن الدوحة وعدت إسرائيل بتخصيص 350 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية في القطاع، وعبرت عن استعدادها للتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تسليمها جثث الجنود الإسرائيليين.

ورفضت إسرائيل اقتراحات قطر للتوسط بينها وبين حماس خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل معارضة مصر القوية لذلك، وقررت مواصلة الاعتماد على وساطة القاهرة، وفقا للقناة العاشرة.

وبالتوازي، تستمر إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة في التواصل مع الدوحة سعيا لإشراكها في اتفاق هدنة إنسانية، لتمويل المشاريع الإنسانية في غزة، في ظل رفض دول عربية أخرى، مثل السعودية والإمارات المشاركة في دعم القطاع ماديا، تجنبا لوقوع أموالها في أيدي حماس.

المصدر: القناة الإسرائيلية العاشرة + newsru.co.il