مصر تبحث التهدئة بين إسرائيل وحماس والممر الرابط بين غزة وقبرص

ذكرت صحيفة "الحياة" أن مدير المخابرات المصرية عباس كامل زار تل أبيب أمس الأربعاء لوضع التفاصيل النهائية لـ 4 ملفات تخص إسرائيل والفلسطينيين، قبل التوجه لرام الله للغاية ذاتها.

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وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة اللندنية إن "المسؤول الأمني المصري توجه إلى تل أبيب للبحث في التفاصيل شبه النهائية لاتفاق متكامل يشمل موافقة إسرائيل على التهدئة، وتنفيذ مشروعات إنسانية في قطاع غزة، ولاحقا مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس لتبادل الأسرى، وكذلك الموافقة على المصالحة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن كامل سينتقل لاحقا إلى رام الله للقاء الرئيس عباس والحصول على موافقته أيضا على الملفات المذكورة.

وذكرت مصادر فلسطينية أخرى مطلعة أن "سمات الصفقة القادمة ستشمل تمويل قطر لفواتير كهرباء غزة بالتعاون مع إسرائيل، ودفع قطر لرواتب الموظفين في غزة بالتعاون مع مصر، وتهدئة لمدة عام وإقامة ممر مائي بين غزة وقبرص يخضع لرقابة أمنية إسرائيلية كاملة".

وتزامنت زيارة كامل لتل أبيب على رأس وفد أمني مصري رفيع مع زيارة وفدين رفيعين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، إضافة إلى وصول وفدين فلسطينيين آخرين اليوم من الجبهتين الديمقراطية والشعبية إلى القاهرة، كما أنه من المنتظر وصول جميع الفصائل الفلسطينية غدا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: "الحياة" + وكالات