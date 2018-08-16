وفد أمني مصري يزور إسرائيل لساعات

قام وفد أمني مصري رفيع المستوى، بزيارة خاطفة لإسرائيل استغرقت عدة ساعات.

وقالت جريدة "اليوم السابع" المصرية بحسب مصادر مطلعة، إن الوفد التقى خلال الزيارة بالقيادات الإسرائيلية لبحث جهود التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب.

وتأتى هذه الزيارة استكمالا للجهود المصرية المبذولة مؤخرا لإقرار التهدئة في قطاع غزه وإتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

إقرأ المزيد

وأكد وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، الأنباء عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو الماضي قمة سرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث التهدئة في قطاع غزة.

ولعبت مصر دورا حاسما كوسيط في المفاوضات المستمرة خلال الأشهر الأخيرة بين إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة، في وقت أصبح فيه قطاع غزة على حافة حرب جديدة مع إسرائيل.

المصدر: اليوم السابع + وكالات