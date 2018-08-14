وزير إسرائيلي يؤكد لقاء نتنياهو بالسيسي سرا في مصر

أكد وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون الأنباء عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو الماضي قمة سرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث التهدئة في قطاع غزة.

وقال الوزير في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان على علم بالقمة السرية: "نعم، وكل ما سيحدث في غزة سيأتي بوساطة مصر وبانخراطها".

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من جانبه، رفض المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذه الأنباء للصحفيين.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد نقلت أمس عن مصادر دبلوماسية أمريكية قولها إن نتنياهو التقى بالسيسي في الأراضي المصرية بتاريخ 22 مايو الماضي، بهدف تحريك المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في قطاع غزة

وركز الزعيمان أثناء الاجتماع، حسب المصادر، على مناقشة اتفاق يقضي بعودة السلطة الفلسطينية لتسلم زمام الأمور في القطاع، ووقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، والتخفيف من الحصار المفروض على غزة، والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل تفعيل المشاريع الإنسانية هناك.

ولعبت مصر دورا حاسما كوسيط في المفاوضات المستمرة خلال الأشهر الأخيرة بين إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة، في وقت أصبح فيه قطاع غزة على حافة حرب جديدة مع إسرائيل.

المصدر: رويترز