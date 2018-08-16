واشنطن تشكل فريق عمل لتنسيق سياساتها تجاه طهران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تشكيل فريق عمل يختص بتنسيق سياساتها تجاه إيران.

وعين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مدير قسم التخطيط السياسي بالخارجية برايان هوك مبعوثا خاصا لشؤون إيران، ومن المقرر أن يترأس فريق العمل الجديد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي: "نأمل بأن نتمكن يوما ما من التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد أن تغير سلطاتها سلوكها في الداخل والخارج".

بدوره، صرح برايان هوك بأن الولايات المتحدة تتوقع تقلص التجارة مع إيران إلى الصفر بحلول شهر نوفمبر المقبل. وأضاف: "نأمل بأن يلتزم شركاؤنا بنظام العقوبات، وأعتقد بأنه لا يجدر التذكير بأن الولايات المتحدة على استعداد لفرض مزيد من العقوبات إن لم يتم ذلك".

وأشار المبعوث الأمريكي الجديد إلى أن الصفقة مع إيران لم ترض الإدارة الأمريكية الجديدة، قائلا إنها "كانت تحد من إمكانياتنا الدبلوماسية لتفادي الأخطار الصادرة من هذا البلد". وأضاف أن تشديد العقوبات على إيران متعلق بالسعي الأمريكي "لمنعها من الحصول على أموال لمواصلة تمويل الإرهاب".

يأتي ذلك على خلفية إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

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وقد تم فرض الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية اعتبارا من 7 أغسطس الجاري. وتستهدف قطاع صناعة السيارات الإيراني والتعاملات بالذهب ومختلف المعادن.

ومن المتوقع أن يعاد فرض العقوبات الأخرى اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل، وهي ستستهدف قطاع الطاقة الإيراني وصفقات النفط وعمليات البنك المركزي في الجمهورية الإسلامية.

المصدر: وكالات