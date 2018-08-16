ماتيس آخر من يعلم بالقمر الاصطناعي الروسي الممكن استخدامه سلاحا فضائيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أنه ليس على علم بأن روسيا أطلقت قمرا اصطناعيا يمكن اعتباره سلاحا فضائيا، فيما تجزم الخارجية الأمريكية بإطلاق روسيا مؤخرا قمرا من هذا النوع.

وعندما سأله أحد الصحفيين، هل يمكنكم التعليق على تصريح ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، الذي أفاد بأن أحد الأقمار الروسية يتصرف بشكل غير طبيعي ويمكن اعتباره سلاحا فضائيا، قال جيمس ماتيس: "لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع لأنني وببساطة، لا أعلم أي شيء عن هذا الأمر وليس لدي معلومات عن هذا الموضوع".

إقرأ المزيد

المصدر: انترفاكس