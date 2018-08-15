الولايات المتحدة والمكسيك تشكلان فريقا مشتركا لمحاربة المخدرات

أعلن مسؤولون أمريكيون ومكسيكيون عن إنشاء فريق مشترك في تشيكاغو لمحاربة كارتلات المخدرات المكسيكية ومموليها.

وقال مدير عمليات إدارة محاربة المخدرات الأمريكية أنتوني ويليامز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين مكسيكيين أن استهداف ممولي عصابات المخدرات يعتبر المهمة الأكثر أهمية.

من جانبه، قال عميل إدارة محاربة المخدرات المسؤول عن مدينة تشيكاغو الأمريكية، برايان ماكنايت إن "هذه ليست مشكلة تشيكاغو، وإنما مشكلة وطنية، وفي الحقيقة هي مشكلة دولية".

وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك تمر بها الطرق الرئيسية لتهريب الكوكايين والهيرويين إلى الولايات المتحدة، التي تشهد في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في تعاطي المخدرات من صنف الأفيونات. كما تعتبر المكسيك من أكبر مصدري الميثامفيتامين.

وكانت المكسيك تخوض حربا عنيفة ضد كارتلات المخدرات منذ 12 عاما، مما أدى إلى تصاعد العنف في البلاد.

ويسعى الرئيس المكسيكي المنتخب، اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى إعادة النظر في سياسات البلاد الخاصة بمحاربة المخدرات. ويميل الرئيس الجديد إلى إيجاد حلول تفاوضية وسياسة العفو بدلا من عمليات أمنية تساهم في تنامي العنف.

المصدر: رويترز