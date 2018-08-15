ترامب يلغي التصريح الأمني الخاص بمدير CIA السابق

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التصريح الأمني الخاص بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق (CIA) جون برينان، والذي يسمح له بالاطلاع على معلومات حساسة.

ويعرف عن برينان كثرة انتقاده لترامب.

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وجاء في بيان لترامب تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "تاريخيا كان يسمحُ لرؤساء أجهزة الاستخبارات، وتطبيق القانون السابقين، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى معلومات سرية بعد انتهاء خدمتهم في الحكومة حتى يمكنهم التشاور مع من يخلفهم".

وأضافت "ولكن في هذه المرحلة في إدارتي، فإن المخاطر التي تمثلها تصرفات برينان وسلوكه المنحرف، تفوق أية فوائد يمكن أن يجنيها المسؤولون الكبار من مشاوراتهم معه.. ذلك السلوك تجاوز حدود أي مزايا مهنية تنسب إليه".

وأفاد ترامب في البيان بأن برينان أساء استخدام صلاحيات الاطلاع على معلومات سرية واستخدمها من أجل بث الانقسام وإثارة الفوضى.

وشغل برينان منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي، ووجه انتقادات حادة لترامب وظهر في أكثر من مناسبة تلفزيونية ليهاجم السياسة الخارجية للرئيس الحالي.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يراجع أيضا التصاريح الأمنية لعدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة للنظر في إلغائها، ومن بين هؤلاء مدير المخابرات الوطنية الأمريكية السابق جيمس كلابر ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي ومستشارة أوباما السابقة للأمن القومي سوزان رايس ومدير وكالة الأمن الوطني مايكل هايدن وسالي ياتس نائبة وزير العدل وآخرين، وهؤلاء جميعا من المنتقدين لسياسات ترامب.

المصدر: وكالات