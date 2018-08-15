موظفو البيت الأبيض ممنوعون من استخدام "Huawei" و" ZTE"

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما يمنع موظفي البيت الأبيض وموظفي الدوائر الحكومية من استخدام أي تكنولوجيا من إنتاج شركتي "Huawei"، و" ZTE"، الصينيتين.

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وذكرت صحيفة "The Verge" اليوم الأربعاء، أن المرسوم منع كذلك استخدام منتوجات 3 شركات أخرى في مجال الاتصالات، وسيتم منع استعمالها كذلك من قبل جهات ومنظمات أخرى في الخارج تتعامل مع الحكومة الأمريكية.

إلى ذلك ينص قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام المالي القادم، الذي وقعه ترامب أمس الثلاثاء، على منع المؤسسات العسكرية الأمريكية شراء واستخدام تكنولوجيا الاتصال الصينية، التي تنتجها شركتا "ZTE" و"Huawei".

ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من توقيعه، أي يبدأ تفعيله في 13 آب السنة القادمة.

المصدر: نوفوستي