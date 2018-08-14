شركتا هاتف محمول صينيتان من بين ضحايا ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة

ينص قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، على منع المؤسسات العسكرية شراء واستخدام تكنولوجيا الاتصال الصينية، التي تنتجها شركتا " ZTE" و" Huawei".

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ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من توقيعه، أي يبدأ تفعيله في 13 آب السنة القادمة.

وقال قادة وكالات المخابرات الأمريكية في وقت سابق إن شركتي " ZTE" و" Huawei" وبعض الشركات الصينية الأخرى تخضع للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي، ما يزيد من مخاطر قيامها بالتجسس.

وردا على هذا القانون، قالت شركة Huawei الصينية في بيان إنها إذ تدعم أهداف حكومة الولايات المتحدة من أجل أمن أفضل، "لكن هذه الإضافة العشوائية إلى قانون ميزانية الدفاع غير فعالة ومضللة وغير دستورية".

وكان بعض المشرعين الأمريكيين يريدون استغلال مشروع القانون لإعادة فرض عقوبات على شركة " ZTE" الصينية لأنها شحنت منتجات بشكل غير مشروع لإيران وكوريا الشمالية.

ووقع الرئيس الأمريكي أمس الاثنين، القانون حول الميزانية الدفاعية الأمريكية للسنة المالية المقبلة، والتي يبلغ حجمها 716 مليار دولار.

المصدر: تاس