السفير القطري لدى تركيا: أنقرة حليف استراتيجي ولن نتردد في دعمها

كشف السفير القطري لدى تركيا سالم بن مبارك آل شافي أن الكثير من المواطنين القطريين توجهوا إلى محلات الصرافة لشراء الليرة التركية بعشرات الملايين من الدولارات.

وأضاف آل شافي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الأربعاء، أن "شراء القطريين لليرة التركية يهدف إلى دعم وإنعاش العملة التركية لكون تركيا حليفا استراتيجيا لدولة قطر".

وقال إن زيارة أمير قطر لتركيا "ستتخللها تطورات إيجابية وستؤكد تلاحم الشعبين ووقوفهما ضد التحديات".

وقال السفير القطري لدى تركيا إن "أنقرة حليف استراتيجي للدوحة، ولن تتردد في تقديم الدعم اللازم للجمهورية التركية".

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وأضاف آل شافي إن قطر دائما سباقة في نصرة الأتراك.

وتابع: "الدولتان لهما مواقف مشتركة في مجمل القضايا الإقليمية والدولية لما يصب في صالح شعبي البلدين"، مشيرا إلى أن العلاقات التي تربط بين القيادتين والشعبين هي المحرّك الأساسي والقوي لكلتا الدولتين.

وأكد على أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا، تدل على قوة العلاقات القطرية التركية.

وجدد السفير القطري وقوف الدوحة الثابت مع الشعب التركي في محنته الراهنة.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة، ما تسببت في تقلبات سعر صرف الليرة، وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية الدولار مقابل نظيرتها التركية، اليوم، دون مستوى الـ6 ليرات تركية بعد أن زادت أنقرة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية.

المصدر: الأناضول