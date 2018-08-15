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ميركل تشدد على أهمية قوة الاقتصاد التركي بالنسبة لألمانيا

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ميركل تشدد على أهمية قوة الاقتصاد التركي بالنسبة لألمانيا
Reuters / POOL New
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على أهمية قوة الاقتصاد التركي بالنسبة لألمانيا.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن أردوغان وميركل اتفقا في الاتصال الهاتفي، على عقد لقاء يجمع وزير الخزانة والمالية التركي مع وزيري الاقتصاد والمالية الألمانيين.

وأكد الطرفان عزمهما على تقوية علاقات التعاون بالزيارات الرفيعة المتبادلة والمباحثات.

كما بحثا في محادثتهما المستجدات الراهنة، وتطرقا للقاء الذي سيجمعهما نهاية سبتمبر 2018 في العاصمة الألمانية برلين.

المصدر: الأناضول

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