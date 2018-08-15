 
مباشر

مقارنة بين "SU-57" و"F-35" بالتكلفة والأداء

أخبار العالم

مقارنة بين
RT
مقاتلة الجيل الخامس SU57
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kng7

كشف رئيس مجمع صناعة الطائرات الروسية، يوري سليوسار، أن مقاتلة الجيل الخامس "SU-57" الروسية سعرها أقل بكثير من نظيرتها الأمريكية "F-35".

إقرأ المزيد
المقاتلة الروسية "سو-57" صحيفة تركية: "SU-57" الروسية أفضل وأرخص من "F-35" الأمريكية بمرة ونصف

وأكد مدير المجمع في تصريح لصحيفة "فيدوموستي" أن 3 دول فقط، من بينها روسيا، تملك مقاتلة من الجيل الخامس.

ولم يذكر سليوسار سعر المقاتلة الروسية "SU-57" مؤكدا أن قدراتها القتالية لا يمكن مقارنتها بسابقاتها، نظرا لما تحتويه من أنظمة متطورة وتجهيزات ذات وظائف مختلفة.

إلى ذلك أكد خبراء في وقت سابق، أن مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "F-35" تتفوق على نظيرتها الروسية "SU-57" فقط بالسعر، وأن الأخيرة أرخص بكثير من نظيرتها الأمريكية، رغم تشابه بعض المواصفات والمؤشرات، مثل القدرة على المناورة، ولكن في بعض المؤشرات الأخرى تتفوق المقاتلة الروسية على نظيرتها الأمريكية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. مناورات روسية برا وبحرا وجوا