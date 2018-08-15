مقارنة بين "SU-57" و"F-35" بالتكلفة والأداء

كشف رئيس مجمع صناعة الطائرات الروسية، يوري سليوسار، أن مقاتلة الجيل الخامس "SU-57" الروسية سعرها أقل بكثير من نظيرتها الأمريكية "F-35".

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وأكد مدير المجمع في تصريح لصحيفة "فيدوموستي" أن 3 دول فقط، من بينها روسيا، تملك مقاتلة من الجيل الخامس.

ولم يذكر سليوسار سعر المقاتلة الروسية "SU-57" مؤكدا أن قدراتها القتالية لا يمكن مقارنتها بسابقاتها، نظرا لما تحتويه من أنظمة متطورة وتجهيزات ذات وظائف مختلفة.

إلى ذلك أكد خبراء في وقت سابق، أن مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "F-35" تتفوق على نظيرتها الروسية "SU-57" فقط بالسعر، وأن الأخيرة أرخص بكثير من نظيرتها الأمريكية، رغم تشابه بعض المواصفات والمؤشرات، مثل القدرة على المناورة، ولكن في بعض المؤشرات الأخرى تتفوق المقاتلة الروسية على نظيرتها الأمريكية.

المصدر: وكالات