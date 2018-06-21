صحيفة تركية: "SU-57" الروسية أفضل وأرخص من "F-35" الأمريكية بمرة ونصف

أكدت صحيفة "صباح " التركية، أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "SU-57"، تتفوق في كافة المواصفات الفنية والأداء على منافستها الأمريكية "F-35".

وأشار معلق الصحيفة التركية شريف أوغوز، إلى أن أنقرة كانت منذ البداية شريكا في مشروع إنتاج المقاتلة الأمريكية المذكورة.

وأضاف أنه وفي الفترة الأخيرة، وبسبب "البارانويا" الأمريكية بات موضوع توريد 100 مقاتلة من هذا النوع إلى تركيا مادة للجدل والتجاذبات والتردد.

وأشار إلى أن تردد الجانب الأمريكي في تزويد تركيا بهذه المقاتلات، جاء ردا على قرار أنقرة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة "S-400".

وانتقد المعلق، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حرمان تركيا من الحصول على هذه المقاتلات بسبب شراء أنقرة لمنظومات "S-400" الروسية، وقال: "نرد على هذا التصرف، بالقول إن "F-35" ليست الطير الوحيد في الدكان ويمكننا التحليق على متن "SU-57" حتى نتمكن من إنتاج مقاتلات خاصة بنا".

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وذكّر بأن واشنطن، وتحت ذرائع مختلفة رفضت بيع درونات حربية ومنظومات "باتريوت" لتركيا وهو ما دفع الأخيرة للعثور على البديل.

وقال، إن المقاتلة الروسية بالمقارنة مع الأمريكية، تبدو أكثر فعالية بـ1.5 مرة وأرخص بـ1.5 مرة كذلك.

المصدر: تاس

ادوارد سافين