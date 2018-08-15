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صورة "الشاحنة المعلقة" تصبح رمزا لمأساة جسر جنوى في إيطاليا

أخبار العالم

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Reuters Social Media
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا صورة لشاحنة متوقفة على حافة الجسر المنهار، وعلى ارتفاع شاهق، فصلتها عن السقوط في الهاوية مسافة قصيرة للغاية.

Reuters

كذلك استخدمت وسائل إعلام هذه الصورة كرمز لمأساة انهيار جسر جنوى، دون أن يتضح مصير سائق الشاحنة.

وتسبب انهيار الجسر في مقتل نحو 40 شخصا، ولا تزال الحصيلة غير نهائية، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

Reuters Stefano Rellandini

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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