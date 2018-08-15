// 26.06.2018 по тикету 15478
صورة "الشاحنة المعلقة" تصبح رمزا لمأساة جسر جنوى في إيطاليا
Reuters Social Media
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا صورة لشاحنة متوقفة على حافة الجسر المنهار، وعلى ارتفاع شاهق، فصلتها عن السقوط في الهاوية مسافة قصيرة للغاية.
Reuters
كذلك استخدمت وسائل إعلام هذه الصورة كرمز لمأساة انهيار جسر جنوى، دون أن يتضح مصير سائق الشاحنة.
Terrible tragedy in Genoa but this driver is the happiest in the world today...#Genoa#Genova#Genua#news#Italypic.twitter.com/3JOlaA2Rtf— Tomasz Borysiuk🇵🇱 (@TomaszBorysiuk) 14 августа 2018 г.
وتسبب انهيار الجسر في مقتل نحو 40 شخصا، ولا تزال الحصيلة غير نهائية، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
Reuters Stefano Rellandini
المصدر: نوفوستي
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