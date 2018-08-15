ارتفاع عدد ضحايا كارثة جنوى في إيطاليا إلى 38 شخصا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا انهيار الجسر في جنوى إلى 38 قتيلا، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن ناجين.

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انهار جزء من جسر "موراندي"، الذي يشكل الطريق السريع، إلى جنوى، وهو يمتد فوق منطقة سكنية لمسافة 60 مترا، وسقطت السيارات، التي كانت تسير فوقه على منازل السكان، ما أدى إلى وقوع كارثة.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا لأن منطقة السقوط تضم مبان سكنية وتجمعات تجارية وصناعية.

بُني الجسر في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال صيانة في عام 2016.

المصدر: وكالات