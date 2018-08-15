 
مباشر

ارتفاع عدد ضحايا كارثة جنوى في إيطاليا إلى 38 شخصا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knfg

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا انهيار الجسر في جنوى إلى 38 قتيلا، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن ناجين.

إقرأ المزيد
انهيار جسر للسيارات في جنوى الإيطالية نحو 30 قتيلا جراء انهيار جسر للسيارات في جنوى الإيطالية

انهار جزء من جسر "موراندي"، الذي يشكل الطريق السريع، إلى جنوى، وهو يمتد فوق منطقة سكنية لمسافة 60 مترا، وسقطت السيارات، التي كانت تسير فوقه على منازل السكان، ما أدى إلى وقوع كارثة.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا لأن منطقة السقوط تضم مبان سكنية وتجمعات تجارية وصناعية.

بُني الجسر في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال صيانة في عام 2016.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا