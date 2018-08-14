قتلى وجرحى بانهيار أحد جسور السيارات في مدينة جنوى الإيطالية

قتل 11 شخصا على الأقل، اليوم الثلاثاء، بانهيار أحد الجسور في مدينة جنوى الإيطالية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن جسرا مرتفعا انهار جزئيا. ولم يرد تأكيد رسمي لعدد الوفيات أو الإصابات، لكن وسائل الإعلام الإيطالية قالت إن عمال الإنقاذ كانوا يحفرون بين الأنقاض في محاولة للعثور على أشخاص في سيارات سقطت عن الجسر، كما نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية قوله إن 11 قتيلا على الأقل هو الحصيلة الأولية للحادث.

وأضافت الوكالة أن السلطات اشتبهت في أن الضعف الهيكلي تسبب بالانهيار، وأن الجزء من الطريق السريع الذي انهار كان على بعد 200 ياردة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة الإيطالية الطريق السريع عبر المدينة مع وجود قسم كبير منهار.

UPDATE: Emergency crews in #Genoa say there are dozens of people dead and many more injured after a motorway bridge collapsed on houses and residential streets. Massive rescue operation ongoing. pic.twitter.com/6t838w2nW6 — News_Executive (@News_Executive) August 14, 2018

وذكرت خدمات الإطفاء الإيطالية أن الجسر الواقع في منطقة صناعية غرب جنوى انهار في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وصرح متحدث باسم خدمة الإطفاء بأن الجسر انهار بشكل أساسي على خطوط السكك الحديدية على بعد 100 ياردة تقريبا، وأن السيارات والشاحنات سقطت تحت الأنقاض.

وقال شهود لـ "سكاي إيتاليا" إنهم يعتقدون أن ما لا يقل عن 10 مركبات حوصرت تحت الأنقاض. وأظهر مقطع فيديو آخر نشرته شرطة الولاية الإيطالية جزءا من الانهيار الفعلي.

من جهته، قال وزير النقل بالحكومة الإيطالية دانيلو تونينيلي إن الانهيار "مأساة هائلة".

Violento nubifragio #Genova#crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas@DPCgov@emergenzavvf@Viminale@ComunediGenovapic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 août 2018

المصدر: cbsnews