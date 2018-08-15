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حصيلة ضحايا حرائق اليونان تقترب من 100 شخص

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حصيلة ضحايا حرائق اليونان تقترب من 100 شخص
Reuters Alkis Konstantinidis
اليونان، 23 يوليو 2018
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أفادت دائرة الإطفاء اليونانية بأن حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت في البلاد في الـ23 من يوليو الماضي ارتفعت إلى 96 شخصا.

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 وتدل معلومات الدائرة على أن 29 متضررا يعالجون حتى الآن في المستشفيات، ولا تزال الحالة الصحية لـ6 منهم صعبة. كما يتلقى طفل واحد العلاج الضروري في مستشفى للأطفال.

ومن جراء الحرائق جرى نقل 187 شخصا إلى المستشفيات. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن 12 شخصا منهم توفوا سابقا.

ووقع في اليونان في الـ23 من الشهر الماضي عدد من الحرائق الكبيرة ومعظمها في منطقة أتيكا وسط البلاد. وازداد الوضع آنذاك صعوبة بسبب درجة الحرارة العالية والرياح القوية، الأمر الذي أسفر عن خروج الوضع من تحت السيطرة.

المصدر: نوفوستي

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