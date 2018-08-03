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اليونان.. استقالة وزير الحماية المدنية عقب حرائق أودت بالعشرات

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اليونان.. استقالة وزير الحماية المدنية عقب حرائق أودت بالعشرات
Reuters Alkis Konstantinidis
حرائق الغابات في اليونان - أرشيف
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استقال وزير الحماية المدنية في اليونان نيكوس توسكاس من منصبه عقب حرائق الغابات التي نشبت الشهر الماضي وأودت بحياة 88 شخصا، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة للحكومة.

وقال توسكاس، وهو جنرال متقاعد من الجيش، في بيان: "هذه الكارثة الطبيعية وخسارة هذا العدد الكبير من الناس في بلدة ماتي تطغى على رغبتي في مواصلة عملي.. هذا أمر قلته علنا من أول لحظة".

وجدد الوزير رغبته في الاستقالة خلال اجتماع مع تسيبراس في خطوة قالت عنها المعارضة: إنها "جاءت متأخرة" لتهدئة الرأي العام.

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وعرض توسكاس استقالته بعد الحرائق التي نشبت في يوليو الماضي في بلدة ماتي الساحلية الصغيرة شرقي العاصمة أثينا، لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس رفض قبولها.

المصدر: رويترز

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