بوتين يؤكد استعداده للقاء كيم جون أون

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن استعداده للاجتماع معه في المستقبل القريب لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وجاء في برقية أرسلها الرئيس الروسي للزعيم الكوري الشمالي، ردا على برقية تهنئة من الأخير بمناسبة الذكرى الـ 73 لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني، نشرت نصها وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أؤكد استعدادي للالتقاء بك في المستقبل القريب لمناقشة القضايا العاجلة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الهامة"​​​.

كما هنأ بوتين كيم جونغ أون والكوريين الشماليين بـهذا العيد الوطني، وأعرب عن تقديره البالغ لأن الزعيم الكوري الشمالي تذكر كيف جنود الجيش الأحمر والكوريين "قاتلوا جنبا إلى جنب" ضد العدو المشترك.

وأضاف بوتين: "أنا على يقين بأن الإجراءات المشتركة لروسيا، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ستكون قادرة على مواصلة تطوير التعاون ذات المنفعة المتبادلة، بدءا من تنفيذ المشاريع الثلاثية".

المصدر: سبوتنيك