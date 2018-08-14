 
مباشر

قيادي حوثي بارز يقدم نصائحه لأردوغان لإنقاذ الليرة التركية

أخبار العالم

قيادي حوثي بارز يقدم نصائحه لأردوغان لإنقاذ الليرة التركية
AFP
رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn9l

وجه القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، نصيحة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص كيفية التعامل مع انهيار الليرة التركية.

إقرأ المزيد
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم 14 سبتمبر 2017 في أنقرة أردوغان يجري محادثات مع أمير قطر على خلفية انهيار الليرة التركية

وقال رئيس الهيئة العليا للجماعة عبر تغريدة في "تويتر"، أمس الاثنين: "قلناها قبل، والآن يصرح بها الرئيس التركي، ما يحدث لليرة فعل أمريكي باشتراك الوكلاء لها بالمنطقة".

وأضاف: "أنصحه داخليا بعزل بيرات البيرق (صهر أردوغان)، والتقليل من التصريحات وتنفيذها بالميدان، وإزالة القيود بالمناقشة مع القطاع الخاص لبناء الثقة وإيقاف الاستيراد عبر الدول الضالعة بالحرب الاقتصادية".

وكان وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، وهو صهر أردوغان قد أعلن، الجمعة الماضية، المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.

وفقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، بفعل المخاوف من نفوذ أردوغان على الاقتصاد، ودعواته لخفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد قرارات البنك المركزي التركي.. هل ينتصر أردوغان أم يخضع لمطالب ترامب في النهاية؟