أردوغان يجري محادثات مع أمير قطر على خلفية انهيار الليرة التركية

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلاله "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".

ونقلت مصادر في الرئاسة التركية، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، أن "الزعيمين أكدا عزم بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق بينهما".

ولم تذكر مصادر "الأناضول" أي تفاصيل حول المكالمة، إلا أنها تجري في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي مشاكل جمة لا سيما بسبب انهيار عملتها الوطنية الليرة التي وصلت اليوم إلى أدنى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي في تاريخها.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير، حسب وكالة "رويترز"، إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا.

والجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة تتعلق بالإرهاب.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

وعلى خلفية هذه التطورات توقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن الرئيس التركي سيلجأ إلى حليفه الأساسي في الوقت الراهن قطر بطلب مساعدة مالية لإنقاذ الليرة.

المصدر: الأناضول + وكالات