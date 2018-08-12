معارضة شركات الأدوية تجبر الولايات الأمريكية على أساليب بديلة للإعدام

أسقط القضاء الأمريكي أمس دعوة مقدمة ضد ولاية نبراسكا بطلب منعها من تنفيذ حكم الإعدام حقنا بمادة الفينتانيل، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ورفضت محكمة في نبراسكا طلب شركة "Fresenius Kabi" المختصة في صناعة الأدوية منع سلطات الولاية من استخدام المادة التي تنتجها لتنفيذ عقوبة الإعدام المقررة الاثنين المقبل بحق كيري دين مور المدان في عام 1980 بمقتل شخصين.

وقدمت الشركة استئنافا على هذا القرار، وسط جدل متصاعد في البلاد بخصوص الموضوع.

وفي هذه الظروف لم يتضح بعد ما إذا كان الحكم سوف ينفّذ كما كان مقررا، ليكون أول حالة لتنفيذ عقوبة الإعدام في الولاية منذ 21 عاما.

وكان المدان قد قال إنه لا يريد إلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحقه، متهما المسؤولين الذين لا يستطيعون تنفيذ الحكم على مدى عقود بالكسل وعدم الأهلية.

AP

وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى أن هذه القضية ليست محلية فحسب، بل وقد يكون لها تأثير خارج حدود نبراسكا، في وقت تواجه فيه الولايات الأمريكية معارضة شديدة من قبل الشركات التي تنتج المواد المستخدمة في تنفيذ أحكام الإعدام.

ونتيجة لمطالب الشركات بعدم استخدام منتجاتها في تنفيذ أحكام الإعدام، اضطرت الولايات التي لم يفرض الحظر على هذه العقوبة فيها إلى البحث عن سبل بديلة لتنفيذها، حيث أعلنت كل من نبراسكا ونيفادا عن نيتهما استخدام الفينتانيل، بينما تعتزم أوكلاهوما اللجوء إلى غاز النيتروجين، وقررت يوتا في عام 2015 تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص في حال لم تتح للسلطات المحلية فرصة استخدام المواد السامة.

المصدر: إندبندنت