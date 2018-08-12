بالصورة.. سيلين ديون تخيط جواربها بيديها

نشرت النجمة العالمية الكندية سيلين ديون البالغة من العمر 50 عاما بصفحتها بـ"إنستغرام" صورة تقوم خلالها بخياطة أحد جواربها .

وعلقت على الصورة قائلة: "شكرا أمي، فأنت علمتني جيدا".

وجذبت صورة سيلين ديون، التي تقدر ثروتها بـ400 مليون دولار بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، الكثير من عبارات الإشادة بتواضعها وتعاملها بعفوية شديدة أمام محبيها ومعجبيها.

وحصدت الصورة أكثر من 65 ألف إعجاب خلال ساعة واحدة.

المصدر: إنستغرام