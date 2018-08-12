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الكشف عن سبب احتجاز بيونغ يانغ لمواطن ياباني

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الكشف عن سبب احتجاز بيونغ يانغ لمواطن ياباني
Sputnik
بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، أرشيف
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أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن سبب احتجاز المواطن الياباني مؤخرا في كوريا الشمالية قد يعود إلى تصويره لمنشآت عسكرية هناك.

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ونقلت الوكالة عن مصادر في الأوساط الدبلوماسية أن المحتجز يعتقد أنه وصل إلى كوريا الشمالية ضمن مجموعة سياحية نظمت زيارتها شركة سياحية أجنبية. كما يقال إن الياباني (ويعتقد أنه في الـ39 من عمره) كان يعمل قبل زيارته إلى كوريا الشمالية مصورا وعاش في محافظة شيغا وسط اليابان.

وأضافت المصادر أن احتجاز المواطن الياباني كان من الممكن أن يقع بسبب قيامه بتصوير المنشآت النووية أثناء زيارته إلى ميناء نامبو الكوري الشمالي.

وأفادت قناة "TBS" في وقت سابق بأن الحكومة اليابانية تجري محادثات بشأن إطلاق سراح مواطنها المحتجز، وأنها تستوضح حاليا ظروف احتجازه وكيفية وصوله إلى كوريا الشمالية.

ولا توجد اليوم علاقات دبلوماسية بين طوكيو وبيانغ يانغ، لذلك تعتبر زيارة مواطنين يابانيين إلى كوريا الشمالية حدثا استثنائيا.

المصدر: نوفوستي

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