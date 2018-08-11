كوريا الشمالية تعتقل مواطنا يابانيا

ذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية، يوم السبت، أن كوريا الشمالية ألقت القبض على رجل ياباني وأن مسؤولين حكوميين يحاولون جمع معلومات بشأن سلامته.

وقال التقرير نقلا عن مصادر حكومية إن تفاصيل احتجاز الياباني غير واضحة وإنه ربما مشتبه به في قضية تجسس.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن كوريا الشمالية يمكنها استخدامه للمساومة في أي محادثات دبلوماسية مستقبلية.

وتسعى اليابان إلى استعادة أشخاص خُطفوا في السبعينيات والثمانينيات إلى جانب مطالبتها كوريا الشمالية بالتخلي عن برامج الأسلحة النووية والصواريخ.

وأفادت طوكيو سابقا بأنها لن تقدم أي مساعدة اقتصادية لبيونغ يانغ حتى يتم حل أزمة المختطفين وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى طبيعتها.

المصدر: رويترز