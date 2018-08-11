// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل جميع ركاب المروحية التي تحطمت في اليابان
AFP
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أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بمقتل جميع أعضاء الطاقم الـ9 لمروحية الإنقاذ التي تحطمت أمس الجمعة في محافظة غونما وسط اليابان.
وأضافت أن عملية البحث عن المروحية المحطمة استمرت ساعات طويلة بسبب الأجواء السيئة في منطقة الحادث. وأمس الجمعة أكدت السلطات المحلية مقتل شخصين فقط. ولا يزال البحث عن الصندوقين الأسودين للمروحية مستمرا حتى الآن.
وتم فقدان الاتصال مع المروحية صباح أمس الجمعة في منطقة بركان كوساتسو سيراني. ونجح رجال الإنقاذ في العثور على المروحية التي سقطت على الجبل المغطي بالغابات.
وكانت المروحية تقوم بتحليق للإطلاع على وضع مسارات الجبال على الحدود بين محافظتي غونما وناغانو.
المصدر: تاس
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