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فقدان مروحية إنقاذ يابانية على متنها 9 أشخاص

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فقدان مروحية إنقاذ يابانية على متنها 9 أشخاص
Reuters
منطقة بركان كوساتسو سيراني، اليابان، أرشيف
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فقدت مروحية إنقاذ يابانية، اليوم الجمعة، في محافظة غونما وسط البلاد.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية بأن المروحية كانت تقل 9 أشخاص، وأن فقدان الاتصال بالمروحية تم في منطقة بركان كوساتسو سيراني الذي ثار من جديد في بداية العام الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن رحلة المروحية كانت بغرض الاطلاع على حالة مسارات الجبال الواقعة على الحدود بين محافظتي غونما وناغانو.

المصدر: تاس

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