// 26.06.2018 по тикету 15478
مصدر: اليونان تسحب سفيرها من موسكو
Sputnik Eugene Odinokov
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أعلن مصدر في الحكومة اليونانية أن وزارة خارجية بلاده تنوي سحب سفيرها لدى موسكو أندرياس فريغاناس.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر أن هذا القرار اتخذه وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس شخصيا.
وأضاف أن السفير فريغاناس سيعود في الأيام القريبة القادمة إلى أثينا، فيما تخطط اليونان لإرسال سفير جديد إلى موسكو، مشيرا إلى أن موعد ذلك ليس معروفا حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
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