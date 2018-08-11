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مصدر: اليونان تسحب سفيرها من موسكو

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مصدر: اليونان تسحب سفيرها من موسكو
Sputnik Eugene Odinokov
مبنى السفارة اليونانية في موسكو
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أعلن مصدر في الحكومة اليونانية أن وزارة خارجية بلاده تنوي سحب سفيرها لدى موسكو أندرياس فريغاناس.

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وزارة الخارجية الروسية موسكو تسلم السفير اليوناني مذكرة تدابير جوابية على طرد دبلوماسيين روس

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر أن هذا القرار اتخذه وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس شخصيا.

وأضاف أن السفير فريغاناس سيعود في الأيام القريبة القادمة إلى أثينا، فيما تخطط اليونان لإرسال سفير جديد إلى موسكو، مشيرا إلى أن موعد ذلك ليس معروفا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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