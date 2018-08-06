موسكو تسلم السفير اليوناني مذكرة تدابير جوابية على طرد دبلوماسيين روس

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير اليوناني لدى موسكو آندرياس فريغاناس، وسلمته مذكرة بشأن التدابير الروسية الانعكاسية، ردا على طرد دبلوماسيين روس من اليونان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "استدعينا السفير اليوناني لدى روسيا.. إلى وزارة الخارجية حيث سلم مذكرة إبلاغ بالإجراءات الانعكاسية المتخذة من الجانب الروسي ردا على الإجراءات غير البناءة من أثينا في شهر يوليو من هذا العام تجاه المواطنين والموظفين الدبلوماسيين الروس".

ونقلت صحيفة "Kathimerini" اليونانية في 11 يوليو الماضي، عن مصادر دبلوماسية رفيعة قولها إن أثينا طلبت من دبلوماسيين روسيين اثنين مغادرة البلاد ومنعت اثنين آخرين من دخول اليونان، بسبب اتهامات بـ"محاولة جمع المعلومات ونشرها فضلا عن رشوة مسؤولين".

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بالإضافة إلى ذلك، أشار الممثل الرسمي للحكومة اليونانية، ديمتريس تزاناكوبولوس، إلى أن "سلوك (الدبلوماسيين الروس) يهدف إلى التدخل في أزمة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

في المقابل، نفى السفير الروسي لدى اليونان أندريه ماسلوف، اتهامات أثينا للدبلوماسيين الروس، قائلا: "في مثل هذه الحالات لا يذكرون الأسباب أبدا، يُزعم أن بعض الأنشطة الصادرة عن أربعة مواطنين روس، أضرّت بالأمن القومي اليوناني، لكن بطبيعة الحال، هذا محض هراء، ونحن نرفض هذه الاتهامات رفضا قاطعا"، مؤكدا أن طرد الدبلوماسيين الروسيين من اليونان حصل "دون إثباتات".

المصدر: وكالات