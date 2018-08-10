أوغلو يؤكد عدم التزام تركيا بالحظر الأمريكي ضد إيران

أكد وزير خارجية تركيا، مولود جاویش أوغلو، أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، واعتبر أن موقف طهران من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي معها جدير بالتقدير.

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وقال أوغلو أثناء استقباله محمود واعظي، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني: "لقد أعلنا صراحة أننا لن نلتزم بالحظر الأمريكي ضد إيران".

ووصف وزير الخارجية التركي مواقف إيران تجاه مختلف القضايا، ومنها الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران، بأنها جديرة بالتقدير.

من جانبه قال المبعوث الخاص للرئيس الإيراني، إن الدول الأوروبیة وبلدان الاتحاد الأوروبي "عازمة على الحفاظ على الاتفاق النووي، وقد قدموا لنا مقترحات في الشؤون المالية والنفطية".

وأضاف، أن رئيسي البلدين (تركيا وإيران) رسما خارطة طريق جيدة للوصول بحجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار.

وبحث واعظي مع أوغلو القضايا الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وفي تغريد له في حسابه على موقع "تویتر"، كتب وزير خارجية تركيا: "بحثنا مع واعظي القضايا المدرجة على جدول أعمال البلدين".

وكان رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، المبعوث الخاص لرئيس البلاد، قد التقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسلمه رسالة خطيّة من نظيره الإيراني حسن روحاني.

وبحث واعظي مع أردوغان خلال اللقاء أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي وبدء إجراءات الحظر الأمریكی ومواقف الجمهورية الإيرانية في هذا الصدد، مؤكدا "عزم طهران على المقاومة حتي جعل أمريكا تندم على فعلتها".

بدوره أكد الرئيس التركي خلال اللقاء، مرة أخرى إرادة بلاده المبنیة على مواصلة التعاون مع إیران، والبحث عن السبل الكفيلة بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين وإزالة العقبات المحتملة.

وعبّر أردوغان عن أمله بلقاء نظيره الإيراني في المستقبل القريب.

المصدر: إرنا