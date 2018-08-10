حرائق كاليفورنيا تودي بحياة 8 أشخاص

قال مسؤولون إن شخصا كان يساعد في عمليات التصدي لحرائق غابات مستعرة في كاليفورنيا لقي حتفه بحادث سير أمس الخميس.

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وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء هذه الحرائق، وما رافقها إلى 8 أشخاص.

وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن، آندرو بريك (40 عاما) كان مكلفا بالعمل في منطقة يستعر فيها حريق "كار فاير" في محيط مدينة ريدينغ بشمال كاليفورنيا، ولقي حتفه بحادث تصادم على طريق السريع 99 في مقاطعة تيهاما المجاورة.

وقال حاكم كاليفورنيا جيري براون في بيان: "بالنيابة عن كاليفورنيا بأكملها، نحن نفخر بآندرو وبرجال إطفاء شجعان كثر آخرين، ورجال الاستجابة للطوارئ الذين عرضوا حياتهم للخطر لحماية الآخرين".

وتسبب "كار فاير" في مصرع رجلي إطفاء، إضافة إلى 3 من أسرة واحدة، ودمر ما يقرب من 1100 منزل.

إلى ذلك، نشرت وكالة "أسوشيتيد برس" فيديو يظهر الرجل فوريست غوردن كلارك (51 ) عاما، الذي تشتبه به الشرطة الأمريكية بإشعال حرائق مدمرة تجتاح ولاية كاليفورنيا منذ يوم الجمعة الماضي.

وشردت عدة حرائق كبيرة أخرى في كاليفورنيا عشرات الآلاف من الأشخاص. ويتصدر حريق "مندوسينو كومبلكس"، وهو بمثابة حريقين قريبين من بعضهما البعض، يتم التعامل معهما كحريق واحد، قائمة أكبر الحرائق في تاريخ الولاية.

وقالت إدارة الغابات يوم الخميس إن قوة مؤلفة من أربعة آلاف رجل إطفاء حققت تقدما خلال الليل في السيطرة على حريق "مندوسينو كومبلكس"، الذي التهم أكثر من 304400 فدان، في 3 مقاطعات شمالي سان فرانسيسكو.

المصدر: رويترز