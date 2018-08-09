إيهود باراك: لا يمكن القضاء على حماس دون احتلال القطاع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الخميس، إن الحل بالنسبة لقطاع غزة سيكون باحتلاله واجتثاث حركة حماس من جذورها.

وقال باراك، الذي خاض حربين ضد القطاع والحركة، إنه في الجولة التصعيدية الحالية تقف إسرائيل متفرجا وتسمح لحركة حماس بأن تقود العمليات وتحدد الوتيرة.

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وأفاد خلال مقابلة مع برنامج "لندن وكيرشنباوم" الذي يُبث على القناة العاشرة في إسرائيل، بأنه أثناء العمليتين العسكريتين اللتين أشرف عليهما حين كان وزيرا للأمن (الرصاص المصبوب وعامود السحاب)، كانت إسرائيل تبادر للعملية وتحدد الوتيرة واللحن من البداية، مضيفا أنه في الوضع الراهن تنجر تل أبيب وراء حركة حماس وتسمح لها بأن تقود.

وتطرق باراك إلى البديل المقترح من قبل عدد من المحللين العسكريين الإسرائيليين الذين طالبوا الجيش الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة من جديد، حيث قال "بالتأكيد أنه من الناحية التقنية بالإمكان احتلال قطاع غزة من جديد والدخول بقوات برية الى القطاع المحاصر"، مؤكدا أنه باستطاعة الجيش الإسرائيلي احتلال قطاع غزة في غضون أيام معدودة.

وتابع قائلا: "ولكن حينها سنعلق بمشكلة أخرى.. لا يمكن القضاء على حماس دون احتلال القطاع!".

وأوضح أنه درس الفكرة في الماضي، وفحص إذا ما كانت ستقبل أي دولة عربية إدارة شؤون القطاع في حال احتلتها إسرائيل بدلا من السلطات العسكرية الإسرائيلية، وأشار إلى أنه بحث الموضوع مع السلطة الفلسطينية، وقطر، ومصر، وجميعها رفضت الفكرة.

وبين أنه قدم العديد من المخططات في الماضي للحكومة الإسرائيلية، واصفا نشاط الجيش الإسرائيلي بأنه "قتل البعوض، بدلا من تجفيف المستنقع!".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في تعقيبه على اجتماعات نتنياهو والمجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابينت) لتباحث الخطوات التي يجب اتخاذها لحل مشاكل قطاع غزة، وبالأخص الأزمة الإنسانية والكارثية المحدقة بالقطاع ذي أكبر كثافة سكانية في العالم، علق ساخرا "الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات!".

المصدر: موقع i24 news