فيديو.. لحظة سقوط الصواريخ الفلسطينية على أهداف إسرائيلية

نشرت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية الخميس، شريط فيديو من قطاع غزة تظهر فيه لحظة إطلاق صواريخ من غزة وسقوطها على أهداف إسرائيلية وذلك ردا على الغارات على القطاع.

ويأتي ذلك بعد أن قصفت إسرائيل مواقع في قطاع غزة الأربعاء، ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع وبعدما تعرضت عربة هندسية إسرائيلية لإطلاق النار قرب السياج الحدودي شمالي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الطيران الحربي قصف أكثر من 100 هدف عسكري، في قطاع غزة، فجر الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن عشرات الطائرات الحربية أغارت الليلة الماضية على أكثر من 100 هدف عسكري نوعي في التشكيلات الاستراتيجية لحركة حماس، مشيرا إلى أن من بين الأهداف التي تم قصفها 10 مجمعات عسكرية تابعة للحركة على طول قطاع غزة، بما فيها مجمعات إنتاج وبناء أسلحة متقدمة وقدرات خاصة.

المصدر: وكالات