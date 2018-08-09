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حرب في المكسيك ضد الصحفيين!

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حرب في المكسيك ضد الصحفيين!
Reuters
المكسيك
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أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك مقتل 138 صحفيا في البلاد منذ عام 2000.

وأفادت هذه الهيئة في تقرير لها أيضا بأن 21 من العاملين في وسائل الإعلام فقدوا منذ عام 2005، مضيفة قولها إن "الزيادة المقلقة لعمليات القتل والاختفاء القسري للعاملين في مجال الإعلام، تعكس ما يحدث على المستوى الوطني فيما يخص الأمن".

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وبلغ عدد جرائم القتل المرتكبة في البلاد عام 2017 حوالي 31200 جريمة من هذا النوع، حسب إفادة صدرت في وقت سابق عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك.

واجتاحت هذا البلد في السنوات الأخيرة موجة من العنف نجمت، إلى حد كبير، عن صراعات بين عصابات المخدرات للسيطرة على تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وقتل في النصف الأول من العام الجاري في المكسيك حوالي 16 ألف شخص، أي أعلى بنسبة 18٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

 

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