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المكسيك.. العثور على 150 مهاجرا في صندوق شاحنة

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المكسيك.. العثور على 150 مهاجرا في صندوق شاحنة
Reuters
المكسيك، أرشيف
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أعلنت السلطات المكسيكية عثورها على 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى داخل حاوية شاحنة في نقطة تفتيش على طريق سريع بولاية تاباسكو جنوب شرقي المكسيك.

وذكر بيان مشترك للشرطة الاتحادية ووزارة الهجرة في البلاد أن الموقوفين هم 77 شخصا من غواتيمالا وشخص واحد من السلفادور و6 من هندوراس و3 من نيكاراغوا، إضافة إلى 62 طفلا، مشيرا إلى أنه لم لكن في حوزة الموقوفين أي أوراق ثبوتية.

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ويحاول عشرات الآلاف من مواطني أمريكا الوسطى الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك للهروب من العنف والفقر في أوطانهم وغالبا ما يتم نقلهم في ظروف محفوفة بالمخاطر من قبل المهربين.

المصدر: "رويترز"

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