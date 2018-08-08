الجبير: تصرف كندا غير مقبول والسعودية دولة ذات سيادة

عقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مؤتمرا صحفيا بخصوص الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا، بعد أن طالبت كندا السعودية بالإفراج عن حقوقيين سعوديين معتقلين.

وقال الجبير، إن بلاده لا تقبل التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، داعيا في الوقت نفسه كندا لتغيير سياساتها وتعاملها مع السعودية.

وإليكم أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي:

الجبير: يجب على كندا تغيير نهجها فيما يتعلق بالتعامل غير المقبول مع السعودية.

الجبير: الكنديون ارتكبوا خطأ وعليهم تصحيحه.

الجبير: نبذل كل ما بوسعنا للعمل على رفاهية مواطنينا في كل مكان ومن ضمنها كندا.

الجبير: هناك تفكير في خطوات أخرى تجاه كندا لأن ما حدث ليس سهلا.

الجبير: إيران تبالغ في الحديث عن تطبيع العلاقات السياسية مع السعودية.

الجبير: إيران دولة راعية للإرهاب وتمارس سياسات مرفوضة من المجتمع الدولي.

الجبير: السعودية تسعى إلى علاقات جيدة مع جميع دول العالم وهذه سياساتها منذ نشأتها.

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المصدر: وكالات