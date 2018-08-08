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السعودية توقف جميع برامج العلاج في كندا

أخبار العالم العربي

السعودية توقف جميع برامج العلاج في كندا
AFP /HASSAN AMMAR
مشهد الرياض
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أعلنت المملكة السعودية أنها أوقفت جميع برامج علاج المرضى السعوديين في كندا وتعمل على نقلهم إلى مستشفيات خارجها، على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأربعاء عن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا، فهد بن إبراهيم التميمي، تأكيده أن الملحقية أوقفت جميع برامج العلاج وتعمل على التنسيق من أجل نقل المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى الخارج "تنفيذا لتوجيه المقام السامي الكريم".

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وأوضح المسؤول السعودي أن الملحقية "تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، وإكمال علاجهم في أماكن أخرى"، وتمنى الشفاء العاجل لهم.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مؤخرا بين الدولتين بعد أن طالبت كندا السعودية بالإفراج عن نشطاء حقوقيين معتقلين لديها.

وردا على هذا المطلب، اتهمت المملكة كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا وأعلنت السفير الكندي لدى الرياض شخصا غير مرغوب فيه، علاوة على فرض حظر على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين الدولتين.

المصدر: واس

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