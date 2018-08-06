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السعودية توقف برامج التدريب والزمالات إلى كندا

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السعودية توقف برامج التدريب والزمالات إلى كندا
Reuters Fahad Shadeed
طلاب جامعيون من السعودية - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم في السعودية مبارك العصيمي، أن الوزارة أوقفت كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى أوتاوا، على خلفية التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الكندية.

وقال العصيمي عبر حسابه على "تويتر": "إنفاذا للتوجيه السامي الكريم المؤكد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى وستعلن الخطة قريبا إن شاء الله".

وجاء القرار عقب التصعيد الأخير، وتصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين أوقفوا في المملكة، وحثها السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فورا.

وردت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، على أن "إيقاف المذكورين جاء من قبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

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وأدى الأمر إلى إعلان الرياض سفير أوتاوا لديها شخصا غير مرغوب به، وعليه المغادرة خلال 24 ساعة، كما قامت باستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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