الخسائر التي قد تتكبدها كندا جراء الأزمة الدبلوماسية مع السعودية

فتحت الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا باب التساؤلات حول حجم الخسائر التي قد تتكبدها كندا، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر مرشحة لأن تبلغ قرابة 13 مليار دولار.

وتتخوف شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا" من أن قرار السعودية تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا قد يؤثر على صفقة أسلحة وقعها البلدان عام 2014 وقيمتها 15 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي) لمدة 14 عاما.

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وتتضمن الصفقة توريد كندا للسعودية 928 مدرعة خفيفة وثقيلة، بينها 119 مدرعة مجهزة بمدافع عيار 105 ملم، و119 ناقلة جند مصفحة مزودة بأسلحة مضادة للدبابات، و119 مركبة مدرعة تحمل مدفع عيار 30 ملم.

وتخشى الشركة من أن القرار السعودي سيؤثر على نحو 2000 موظف منهم عمال كانت الشركة قد عينتهم مؤخرا من أجل تصنيع المركبات العسكرية.

وإضافة لصفقة الأسلحة، فإن كندا خسرت جراء الأزمة ثاني أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، حيث بلغت الصادرات الكندية إلى السعودية العام الماضي قرابة 1.12 مليار دولار.

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وتتهم السعودية الحكومة الكندية بالتدخل في شؤونها الداخلية بعدما دعت الأخيرة المملكة لإطلاق سراح نشطاء في حقوق المرأة، وقررت تجميد التجارة والاستثمارات الجديدة مع كندا.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتبارا من الاثنين القادم.

وقررت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى.

المصدر: وكالات