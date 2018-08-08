الجبير: شكلنا غرفتي عمليات في سفارتنا لدى كندا وفي الرياض

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن وزارته شكلت غرفتي عمليات تنشطان على مدار الساعة في سفارة السعودية لدى كندا، وفي مقر الخارجية السعودية في الرياض.

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وكتب على "تويتر": "‏بتوجيهات ومتابعة من سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ‎ولي العهد، تتشرف وزارة الخارجية بالقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين في ‎كندا بعد الإجراءات المتخذة من خلال غرفتَيْ عمليات، تعملان على مدار الساعة في سفارة السعودية لدى كندا، وبمقر الوزارة في الرياض".

بتوجيهات ومتابعة من سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد تتشرف وزارة الخارجية بالقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين في #كندا بعد الاجراءات المتخذة من خلال غرفتي عمليات تعملان على مدار الساعة في سفارة المملكة لدى كندا وبمقر الوزارة في الرياض. — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) 7 августа 2018 г.

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وشدد على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل ما بوسعها للقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين بالخارج، مؤكدا أن المواطن السعودي دائما هو محور اهتمام حكومة بلاده أينما كان.

بتوجيه من وزير الخارجية #عادل_الجبير غرفة عمليات لمتابعة شؤون السعوديين في #كندا ترتبط بغرفة عمليات رئيسة في الرياض بعد الاجراءات المتخذة pic.twitter.com/YD5IQQjU9s — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 7 августа 2018 г.

المصدر: واس + صحيفة "سبق"