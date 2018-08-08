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الجبير: شكلنا غرفتي عمليات في سفارتنا لدى كندا وفي الرياض

أخبار العالم العربي

الجبير: شكلنا غرفتي عمليات في سفارتنا لدى كندا وفي الرياض
Reuters / Faisal Nasser
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
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أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن وزارته شكلت غرفتي عمليات تنشطان على مدار الساعة في سفارة السعودية لدى كندا، وفي مقر الخارجية السعودية في الرياض.

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وكتب على "تويتر": "‏بتوجيهات ومتابعة من سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ‎ولي العهد، تتشرف وزارة الخارجية بالقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين في ‎كندا بعد الإجراءات المتخذة من خلال غرفتَيْ عمليات، تعملان على مدار الساعة في سفارة السعودية لدى كندا، وبمقر الوزارة في الرياض".

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وشدد على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل ما بوسعها للقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين بالخارج، مؤكدا أن المواطن السعودي دائما هو محور اهتمام حكومة بلاده أينما كان.

المصدر: واس +  صحيفة "سبق"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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